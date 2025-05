Rutte noemt betrekken Europa bij Oekraïne-overleg cruciaal

Het is „cruciaal” dat de Verenigde Staten Europese bondgenoten betrekken bij de besprekingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt NAVO-chef Mark Rutte. Het is „goed en positief” dat de Amerikaanse president Donald Trump na zijn telefoongesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin meteen ook Europese leiders belde, zei Rutte daags na Trumps telefoontjes.