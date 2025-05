Door Rusland onderschepte tanker hervat reis naar Rotterdam

De Green Admire was zondag tegengehouden in Russische territoriale wateren. ERR bericht dat Rusland het vaartuig daarvoor herhaaldelijk had opgeroepen van koers te veranderen. Onduidelijk is waarom dat niet gebeurde.

De regering van Estland had een verband gelegd tussen het tegenhouden van de tanker en eigen stappen tegen de Russische ‘schaduwvloot’, schepen die worden gebruikt om sancties te ontduiken. Estland probeert tankers te inspecteren.

Estland, Rusland en Finland hebben afspraken gemaakt over de vaarroute in het gebied, maar er zijn tekenen dat de spanningen oplopen. Toen Estland onlangs een verdachte tanker wilde onderzoeken, zou Rusland een gevechtsvliegtuig hebben ingezet.