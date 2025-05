Tweede verdachte beschuldigd van brandstichtingen bij Starmer

Begin mei brak brand uit bij de ingang van een pand dat van Starmer is. Eerder waren er ook twee branden bij een andere woning en een auto. Volgens Britse media ging het om een pand waar Starmer eerder had gewoond en zijn oude auto, die hij inmiddels had verkocht. Hij woont inmiddels in de ambtswoning op 10 Downing Street.

De 21-jarige Oekraïner Roman Lavrynovych was eerder formeel beschuldigd van drie gevallen van brandstichting met de intentie om mensen in gevaar te brengen. De Roemeen Stanislav Carpiuc wordt daar ook van beschuldigd. Hij zou hebben samengewerkt met Lavrynovych.

Maandag werd een derde verdachte aangehouden. Hij zit vast, maar hij is nog niet in staat van beschuldiging gesteld.