Poetin belt ruim 2 uur met Trump en spreekt van nuttig gesprek

Trump kondigde zaterdag aan met Poetin te gaan bellen, omdat hij een einde wil maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij hoopte een doorbraak te kunnen forceren, nadat gesprekken tussen Oekraïne en Rusland afgelopen week nog niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Oekraïne vroeg om een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar Rusland wil eerst duidelijke afspraken over hoe zo’n bestand eruit moet zien.

Poetin lijkt dat standpunt nu te bevestigen. Hij verklaarde na het telefoongesprek met Trump dat Moskou bereid is om met Kyiv te werken aan een „memorandum over toekomstige vredesonderhandelingen”. Als de juiste afspraken zijn gemaakt zou er een staakt-het-vuren kunnen komen, aldus Poetin. De Russische president zei dat de gesprekken in Istanbul vorige week „reden geven om te geloven dat we over het algemeen op het juiste spoor zitten”.

„Ik wil erop wijzen dat het standpunt van Rusland over het geheel genomen duidelijk is. Het belangrijkste voor ons is om de onderliggende oorzaken van deze crisis weg te nemen,” zei Poetin. Daarmee doelt hij doorgaans op de argumenten die hij gebruikte in 2022 om de invasie in Oekraïne te beginnen. Hij zei toen onder meer Russischsprekenden in Oekraïne te willen beschermen. Ook zei Poetin toen het buurland te willen „demilitariseren en denazificeren” en te willen voorkomen dat het ooit lid zou worden van de NAVO.