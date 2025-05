Israël staat hervatting hulp Gaza toe | minister Veldkamp: „gebrekkig en onvoldoende”

De grote demonstratie zondag in Den Haag tegen het kabinetsbeleid rond Israël is rustig verlopen, meldt een politiewoordvoerder. Ook verslaggevers ter plaatse zagen een gemoedelijke sfeer. Aan het protest deden volgens de organisatie ruim 100.000 mensen mee.

Protest in Den Haag. beeld ANP, LINA SELG

Aan het verzoek van de organisatie om in het rood gekleed te gaan, om zo een rode lijn uit te beelden, werd massaal gehoor gegeven. „Premier Schoof weigert een rode lijn te trekken. Daarom doen wij het. Nederland blijft Israël onvoorwaardelijk steunen, ondanks schendingen van het internationaal recht en meer dan 50.000 doden in Gaza”, aldus de organisatie.

Op het Malieveld vond eerst een podiumprogramma plaats, waarna de deelnemers een mars naar het Vredespaleis liepen, om vervolgens weer terug naar het Malieveld te lopen. Een van de sprekers tijdens het podiumprogramma was schrijver Sinan Çankaya. Hij zei dat de regering weigert een rode lijn te trekken en oorlogsmisdaden af te keuren en dat pro-Palestijns activisme wordt gecriminaliseerd.

Nog voordat het podiumprogramma volledig was afgerond, begonnen de eerste deelnemers al aan de mars. Ze liepen met borden met daarop teksten als "Geweld is nooit een oplossing”, "Doe wat” en "Not in my name”. Ook werd er hard „Kabinet schande, bloed aan je handen” geschreeuwd.

De organisatie stelt dat de demonstratie de grootste in Nederland is van de afgelopen twintig jaar. In november 2023 vond in Amsterdam een klimaatmars plaats, waaraan toen 85.000 mensen deelnamen.