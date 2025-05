Vance en Zelensky bespreken aanstaand gesprek Trump en Poetin

Het was de eerste ontmoeting tussen Vance en Zelensky sinds hun publieke ruzie in het Witte Huis eind februari. Het gesprek verliep volgens een ingewijde „normaal” en duurde ongeveer een half uur. Daarin kwamen ook de situatie aan het front, de mogelijkheid van een staakt-het-vuren en sancties tegen Rusland aan de orde als in het gesprek van maandag geen resultaten worden geboekt.

Vance en Zelensky zijn in Rome voor de inauguratie van paus Leo XIV. Zelensky werd er in een privéaudiëntie ontvangen door de nieuwe paus, die op het Sint-Pietersplein sprak over Oekraïne als een „martelaar” in afwachting van „onderhandelingen voor een rechtvaardige en duurzame vrede”.