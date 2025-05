Na vondst zwaargewonde vrouw: politie gaat uit van ongeval

De zwaargewonde vrouw die zaterdagochtend onder „bijzondere omstandigheden” in een woning aan de Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden, is vermoedelijk toch niet het slachtoffer van een misdrijf. Inmiddels gaat de politie ervan uit dat er sprake was van een ongeluk, liet een woordvoerder zondag weten.