Nederlandse plofkrakers zwaargewond na crash in Duitsland

De drie dertigers worden ervan verdacht een geldautomaat te hebben opgeblazen in de Oostenrijkse plaats Gmunden. Bij de plofkraak was de explosie zo krachtig, dat niet alleen de pinautomaat werd verwoest, maar ook de auto van de bende. De daders gingen er zonder buit vandoor. Ze beroofden iemand van zijn autosleutels en vluchtten met zijn auto. Deze parkeerden ze later in een bos en staken hem in brand. De Oostenrijkse politie begon een grote klopjacht.

Met weer een andere auto ontvluchtten de overvallers Oostenrijk. Volgens de Oostenrijkse politie raasden ze met snelheden tot 260 kilometer per uur over de snelwegen, tot ze iets na middernacht de grens overstaken.