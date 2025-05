Negen woningen in Den Haag ontruimd door brand

In een portiekwoning aan de Pluvierstraat in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Negen huizen in de wijk Duindorp moesten worden ontruimd, drie zijn onbewoonbaar geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners van die huizen moeten de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.