Vrolijk zingen en juichen. Daartoe roept de dichter van deze psalm op in het eerste vers. Maar in vers 6 doet hij nog meer oproepen: laat ons aanbidden, nederbukken en knielen. Buigen, betuigen en knielen, zegt de Naardense Bijbel.

Wie we aanbidden en voor Wie we knielen en buigen? Voor de HEERE, de Verbondsgod. Hij is onze Maker, onze Schepper. Hij is geen onbekende voor Zijn schepselen, want Hij heeft ze gemaakt.