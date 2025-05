Wet huurbevriezing naar Raad van State, compensatie nog ongewis

De huurbevriezing is een van de koopkrachtmaatregelen die zijn afgesproken in de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Mensen die sociaal huren bij een particuliere verhuurder, worden uitgezonderd. Compensatie van deze particuliere verhuurders bleek te ingewikkeld. Ook mensen die op basis van hun inkomen eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, ook wel scheefhuurders genoemd, worden uitgezonderd.

Woningcorporaties lopen door de huurbevriezing de komende jaren vele honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Dat geld zeggen zij juist hard nodig te hebben om te kunnen blijven investeren in meer en betere betaalbare huurwoningen. Een aantal woningcorporaties heeft al gedreigd naar de rechter te stappen als Keijzer dit plan van de coalitiepartijen doorzet zonder compensatie.

Keijzer wilde niet vooruitlopen op eventuele compensatiemaatregelen. RTL Nieuws meldde eerder deze week dat gedacht wordt aan een vrijstelling voor woningcorporaties van de vennootschapsbelasting. Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit, NSC) sprak dat desgevraagd niet tegen, maar zei er meteen bij dat daar best wat „haken en ogen” aan zitten. Als deze route al wordt gekozen, wordt dat apart geregeld in het belastingplan voor volgend jaar.