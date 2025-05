Turkse bron: Oekraïne en Rusland klaar met overleg in Istanbul

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan opende de bijeenkomst met een oproep tot een staakt-het-vuren. Hij zei dat de landen voor twee wegen staan: een naar vrede en een naar meer „verwoesting en dood”. „De partijen zullen zelf beslissen, uit eigen wil, welke weg ze kiezen.”

Oekraïne hoopt op een bestand, terwijl Rusland wil praten over de „wortels” van het conflict. De afgelopen drie jaar hadden ze nauwelijks contact. Het weinige contact, ging voornamelijk over kwesties zoals gevangenenuitwisseling en het repatriëren van gesneuvelde militairen.

De Oekraïense delegatie in Istanbul wordt geleid door defensieminister Roestem Oemjerov. De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn adviseur Vladimir Medinski aangewezen als delegatieleider. Het overleg is een dag later dan gepland door onenigheid tussen de landen, die elkaar daarnaast ook nog beledigden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wilde Poetin in Turkije ontmoeten, maar die wees het voorstel af. Zelensky is om die reden niet bij het overleg in Istanbul. Oekraïne hoopte vervolgens op overleg tussen hoge functionarissen, maar schaalde zijn delegatie af toen bleek dat Rusland een lagere delegatie stuurde.

Turkije was in 2022 ook al het gastland van vredesbesprekingen, omdat het goede banden heeft met Rusland en Oekraïne. Het overleg werd toen afgebroken na de Russische terugtrekking uit Boetsja. In deze stad bij Kyiv vond tijdens de Russische bezetting een bloedbad plaats met honderden burgerdoden.