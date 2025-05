Eerste artikel doorvragen.

Of je nu jong bent of oud, we hebben allemaal geloofsvragen. "Hoe zit het nu met homoseksualiteit?", of "Wat zeg ik als ik vragen krijg over de zesdaagse schepping"? En wat zegt de Bijbel over de bescherming van het leven?

Welkom bij Doorvragen, een podcast waarin ik, dominee Middelkoop, probeer díé geloofsvragen te beantwoorden. En dat doe ik niet alleen, maar met de hulp van mijn gasten.