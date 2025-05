Tweede Kamer wil meer compensatie voor Hawija

De Kamer debatteert donderdag over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de aanval op een bommenfabriek van terreurgroep IS in de Iraakse stad. Na publicatie van dat onderzoeksrapport doken alsnog videobeelden op die een dag na de aanval waren genomen. BBB’er Marieke Wijen-Nass noemt het „bizar” dat de beelden opdoken na een stuk in de Volkskrant.

Een aantal partijen vindt ook dat het kabinet in Hawija excuses moet gaan aanbieden. „Minister, ga naar Irak en bied ter plekke excuses aan”, zei Hanneke van der Werf (D66). In maart bood minister Ruben Brekelmans (Defensie) namens het kabinet excuses aan nabestaanden en slachtoffers aan voor de luchtaanval.

Sorgdrager oordeelde dat de Kamer „onjuist en onvolledig” is geïnformeerd. Pas vier jaar na de aanval hoorde de Kamer dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Ook kon Nederland onvoldoende een eigen afweging maken over de aanval omdat ze voor informatie afhankelijk was van de Amerikanen. En compensatie voor Hawija was te laat en te weinig.

Defensie heeft 4,5 miljoen euro gestoken in herstelprojecten in Hawija. Brekelmans gaf eerder aan open te staan voor meer steun aan de gemeenschap van Hawija. Individuele compensatie vinden veel partijen lastig. Wel moet er volgens onder meer NSC gekeken worden naar medische steun voor kinderen die het slachtoffer werden van de aanval.