Foot Locker fors omhoog op Wall Street na overnamebod

Foot Locker schoot donderdag zo’n 83 procent omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De sportschoenenketen, die in Nederland ook tientallen winkels heeft, wordt overgenomen door branchegenoot Dick’s Sporting Goods (min 12,4 procent). Dick’s, dat zo’n 800 grote sportwinkels in Amerikaanse voorsteden heeft, betaalt omgerekend 2,1 miljard euro voor Foot Locker. Beide sportketens hebben last van de handelsoorlog van president Donald Trump. Veel van de producten die ze verkopen van merken als Adidas en Nike worden in China en Vietnam gemaakt.