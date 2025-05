Franse oud-president Sarkozy voorwaardelijk vrij

De 70-jarige Sarkozy kon vanwege zijn leeftijd voorwaardelijke vrijlating aanvragen voordat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Hij kreeg in december drie jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. De rechter bepaalde dat de politicus zijn straf met een enkelband mocht uitzitten en onder voorwaarden zijn huis kon verlaten.

Sarkozy was tussen 2007 en 2012 president van Frankrijk. Hij is veroordeeld voor een poging tot omkoping. Sarkozy zou een ambtenaar een baan hebben aangeboden in ruil voor geheime informatie in een onderzoek. Sarkozy wordt in dat andere onderzoek beschuldigd van het aannemen van illegale betalingen voor zijn verkiezingscampagne in 2007.