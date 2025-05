Veel jongvolwassenen begraven op terrein De Goede Herder Almelo

In de recent ontdekte graven op het terrein van het voormalige klooster De Goede Herder in Almelo lagen „opvallend veel jongvolwassenen” begraven. Dat concludeert een antropoloog die de vorig jaar opgegraven skeletresten van 124 mensen heeft onderzocht in opdracht van de Twentse gemeente. Zeker 27 overledenen waren tussen de 18 en 30 jaar. Vermoedelijk zijn die aantallen nog hoger, omdat van 35 individuen de leeftijd niet kon worden bepaald.