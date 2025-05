Trump aangekomen in Qatar voor tweede deel buitenlandse reis

Trump begon de eerste grote buitenlandse reis van deze ambtsperiode met een bezoek aan Saudi-Arabië. Dat autocratisch bestuurde koninkrijk beloofde volgens het Witte Huis 600 miljard dollar aan investeringen in de VS.

Ook Qatar gaat naar verwachting grote investeringen toezeggen. De Golfstaat heeft de VS daarnaast als geschenk een luxe passagiersvliegtuig aangeboden om als Air Force One te gebruiken.

De beoogde gift leidde in de VS tot ophef, maar daar wil Trump niets van horen. Hij betoogde op Truth Social dat het de Amerikaanse belastingbetaler veel geld bespaart en dat alleen een idioot het peperdure toestel niet zou aannemen.

Trump gaat later ook naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij sloot tijdens de vlucht naar Qatar niet uit dat hij daarnaast Turkije nog aandoet. Daar moet deze week diplomatiek overleg plaatsvinden tussen Rusland en Oekraïne.

De Amerikaanse president zei dat hij mogelijk komt als de Russische leider Vladimir Poetin dat ook doet. „Ik weet dat hij graag zou willen dat ik erbij ben, en dat is een mogelijkheid. Als we de oorlog kunnen beëindigen, zou ik daarover nadenken.”

Wat deze keer niet op de planning staat, is een bezoek aan bondgenoot Israël. Trump sprak tijdens de vlucht tegen dat hij dat land passeert. Hij betoogde dat het goed voor Israël is als de VS positieve betrekkingen hebben met andere landen in de regio.