Shell: nieuwe klimaataanklacht versnelt energietransitie niet

Een nieuwe klimaatrechtszaak van Milieudefensie tegen Shell zal de energietransitie niet versnellen, reageert het energieconcern op de aankondiging van de zaak door de milieuorganisatie. „We hebben een brief ontvangen van Milieudefensie, die we op dit moment zorgvuldig bestuderen. Er is (nog) geen rechtszaak aangespannen”, laat een woordvoerder weten.