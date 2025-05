Enschede staat stil bij 25 jaar vuurwerkramp

Burgemeester Roelof Bleker en Bram Distel, voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp, houden een toespraak en er is een minuut stilte voor de 23 mensen die omkwamen bij de ramp. Tijdens de herdenking leest Hadassa Meijer, directeur van het Huis van Verhalen, het gedicht ‘Enschede huilt’ voor, geschreven door Willem Wilmink na de vuurwerkramp.

Op meerdere plekken in de stad en ook op en rondom de herdenkingsplek hangt de vlag halfstok. Al ruim voor 15.00 uur hadden zich tientallen mensen verzameld in het zonnige park bij het monument. Daarop staan de namen van de 23 slachtoffers. Ook zijn hier de contouren te zien van ‘het verdwenen huis’ en de plek waar de vuurwerkopslag stond.

Dinsdagavond is er een „vertroostingsconcert” in Roombeek van fanfareorkest De Bazuin. Deze fanfare had destijds een onderkomen in het getroffen gebied en steunde de bewoners van Enschede na de ramp door op verschillende plekken in de stad muziek te maken. Na het herdenkingsconcert kunnen mensen napraten en een kop koffie drinken in wijkcentrum Prismare en wordt de EO-documentaire De middag van 13 mei getoond, die later op de avond ook is te zien op NPO 2.

Op 13 mei 2000 werd de wijk Roombeek verwoest, doordat de vuurwerkopslagplaats van SE Fireworks ontplofte. Bijna duizend mensen raakten gewond en tweehonderd woningen werden vernietigd, zo’n 1500 huizen en nog eens vijfhonderd bedrijven raakten zwaar beschadigd. 1250 mensen raakten dakloos.