Adieu, Pieter. Waarom het vertrek van Omtzigt een gemis is voor 'Den Haag'

Geroemd en verguisd, van ”functie elders” tot leider van een partij met twintig zetels. Pieter Omtzigt heeft veel betekend voor Nederland. De politicus kwam op voor gedupeerde ouders wie onrecht was aangedaan bij het uitvoeren en controleren van de Toeslagenwet. Ook buiten de landsgrenzen was hij actief. De kinderen van de vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Galizia vroegen Omtzigt om vanuit de Raad van Europa de dood van hun moeder te onderzoeken. Het rapport leidde tot het vertrek van de premier van Malta.

In de podcast komt uitvoerig de positie van Pieter Omtzigt aan bod. Na zijn vertrek bij het CDA richtte hij NSC op. Het NSC-programma bevat vooral punten die Omtzigt in zijn CDA-periode graag in het programma van die partij had gezien. Jakko verwacht dat er na het vertrek van Omtzigt weinig zal overblijven van NSC, omdat de persoon Omtzigt te veel verweven is met de partij.

Hoe we ons Omtzigt zullen herinneren? Jakko: „Ik denk dat hij de boeken zal ingaan als een voorbeeldig parlementariër. Sterker nog, als het schoolvoorbeeld van wat een rasvolkvertegenwoordiger is of zou moeten zijn. En ik kan me zomaar voorstellen dat als zich de komende tijd bij een van de grote partijen een nieuw talent aandient dat fier en onverschrokken zichzelf in de debatten stort, allerlei dingen boven tafel haalt, tegels licht en daarover de degens kruist met bewindslieden, dat mensen dan zeggen, hé, dat lijkt Pieter Omtzigt wel.”