Tientallen slachtoffers na nieuwe aanvallen Pakistan en India

Pakistan voerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een militaire aanval uit op India. Volgens het Pakistaanse leger gaat het om een vergeldingsactie, nadat India eerder in de nacht luchtaanvallen had uitgevoerd op militaire bases in Pakistan.

Pakistan zei dat India meerdere luchtmachtbases aanviel met raketten. De meeste raketten zouden zijn onderschept. Pakistan reageerde met een vergeldingsaanval op militaire doelen. Het land verklaarde onder meer een luchtverdedigingssysteem te hebben vernietigd met hypersonische raketten. De Pakistaanse aanvallen hebben volgens India beperkte schade veroorzaakt.

Nieuws in beeld Een Indiase politieagent en een paramilitaire soldaat controleren de identiteitskaart van een man bij een tijdelijk controlepunt op een weg die naar de luchthaven leidt, nadat er luide explosies werden gehoord in Srinagar. beeld EPA, Farooq Khan Een Indiase politieagent staat voor een huis dat beschadigd raakte door Pakistaanse artilleriebeschietingen in Jammu. beeld Rakesh Bakshi Indiase paramilitaire soldaten patrouilleren met een speurhond op een markt in Srinagar. beeld AFP, Sajjad Hussain Een Indiase politieagent en een paramilitaire soldaat controleren de identiteitskaart van een man bij een tijdelijk controlepunt op een weg die naar de luchthaven leidt, nadat er luide explosies werden gehoord in Srinagar. beeld EPA, Farooq Khan

In de afgelopen weken waren al tientallen doden gevallen. India begon deze week met raketaanvallen als vergelding voor een aanslag in april, nadat eerder al schotenwisselingen plaatsvonden aan de grens. Op 22 april werden 26 mensen gedood in het Indiase deel van het betwiste gebied Kasjmir. India stelt dat de daders banden hebben met Pakistan. Het buurland ontkent.

Pakistan noemt de aanval ‘Operatie Bunyanun Marsoos’, een term uit de Koran die een sterk fundament beschrijft. Getuigen van persbureau Reuters melden meerdere explosies te hebben gehoord in de Indiase steden Amritsar en Jammu, maar het is niet duidelijk of die verband houden met de aanval.

Het Indiase leger gaf na de aanval van Pakistan aan dat het nieuwe luchtaanvallen uitvoert op het buurland.

Spoedvergadering

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft een spoedvergadering belegd van de nationale veiligheidsraad. De raad komt samen in verband met de nieuwste escalatie in het conflict met India, bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar. De autoriteit is het hoogste orgaan van regeringsfunctionarissen dat veiligheidsbeslissingen neemt, waaronder die met betrekking tot het nucleaire arsenaal van het land. Dar liet niet weten wanneer de raad precies bijeenkomt.

Oproep G7

De G7 heeft kernmachten India en Pakistan opgeroepen zich in te houden en hun conflict met onmiddellijke ingang te de-escaleren. De oproep van de overleggroep van economische grootmachten kwam te midden van nieuwe aanvallen van beide landen in de nacht van vrijdag op zaterdag.

China

Ook China heeft buurlanden India en Pakistan opgeroepen om verdere escalatie van hun conflict te vermijden. De spanningen tussen de twee kernmachten, die luchtaanvallen op elkaar hebben uitgevoerd, blijven oplopen. „We doen een dringende oproep aan zowel India als Pakistan om vrede en stabiliteit prioriteit te geven, kalm en terughoudend te blijven en terug te keren naar het pad van politieke oplossing via vreedzame middelen en acties te vermijden die de spanningen verder doen oplopen”, verklaart een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

China laat ook weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden en bereid te zijn te helpen bij het oplossen van het conflict.

Vliegvelden gesloten

Ruim dertig vliegvelden in het noorden en westen van India zijn tot 15 mei gesloten voor burgervluchten. Dat meldt de luchthavenautoriteit van het land te midden van luchtaanvallen door zowel het eigen leger als buurland Pakistan. Ook zijn 25 vliegroutes opgeschort. Eerder sloot Pakistan zijn luchtruim voor al het vliegverkeer, vooralsnog tot zaterdag 12.00 uur ’s middags lokale tijd.