Hoveniersbedrijf Minderhoud 100 jaar geworteld als tuinspecialist

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het eerste zaadje voor Hoveniersbedrijf Minderhoud werd geplant, blikt Mark terug. In 2017 nam hij het hoveniersbedrijf over. „We zijn sindsdien gegroeid van vier naar vijftien medewerkers, met wie we een stabiel en flexibel team vormen. Van onze klanten horen we vaak dat we vriendelijke en vakkundige jongens hebben, die goed meedenken tijdens de uitvoering van het werk en vakwerk leveren. Dat is precies wat we graag willen en waar we in de wijde regio ook om bekend staan: vakmanschap afleveren en afspraken nakomen. Ongeacht of het gaat om een kleine renovatie of om de aanleg van een complete tuin.”

beeld Hoveniersbedrijf Minderhoud

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Mark en zijn team vinden het belangrijk om klanten volledig te ontzorgen. „Met 100 jaar ervaring weten we als geen ander hoe we onze opdrachtgevers perfect kunnen ontzorgen. Dat is uitgegroeid tot een sleutelwoord binnen onze organisatie. Klanten vinden het heel prettig om één aanspreekpunt te hebben voor alles wat met hun tuin te maken heeft. Daarom beheersen we alle disciplines en begeleiden we het volledige traject van A tot Z: we verzorgen niet alleen het ontwerp en een stukje advies, maar ook de aanleg en zelfs het onderhoud. Zo hoeven onze klanten zich geen zorgen te maken over de uitvoering. Wij regelen alles tot in de puntjes, zodat zij volop van hun tuin en van het buitenleven kunnen genieten.”

Kwaliteit als speerpunt

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt voor Hoveniersbedrijf Minderhoud, dat zichzelf niet voor niets als ‘uw tuinpartner voor kwaliteit’ op de kaart zet. „Een tevreden klant is altijd ons uitgangspunt. Ook daarom nemen we het liefst opdrachten aan waarbij we alle disciplines – ontwerp, aanleg en onderhoud – in eigen beheer houden. Dan kunnen we het best laten zien wat we aan kennis en expertise in huis hebben om een tuin op te leveren die aan de verwachting van onze opdrachtgever voldoet of ze zelfs overtreft. Iedere keer opnieuw geeft het ons veel voldoening als we horen dat klanten zo blij zijn met het eindresultaat. Een fijne tuin is zo waardevol!”

beeld Hoveniersbedrijf Minderhoud

Krachten bundelen

Voor zo’n prachtig eindresultaat heeft Hoveniersbedrijf Minderhoud weliswaar veel kennis en expertise in eigen huis, maar soms kiest Mark er ook voor om andere specialisten aan te haken. „Voor opdrachtgevers met hele specifieke wensen werken we graag samen met andere gespecialiseerde bedrijven. Daardoor zijn we breed inzetbaar en kunnen we de meest complete projecten maken voor onze klanten. We verwerken bijvoorbeeld materialen die bedrijven aan ons leveren en werken actief samen met architecten om tot een uniek tuinontwerp te komen. Krachten bundelen brengt je samen verder, dat hebben we al vaak gemerkt!”

Samen sterk

Omgekeerd komt het ook voor dat collega-hoveniers de expertise van Mark en zijn team inroepen. „Ook dan staan we graag klaar. Een klant van een collega-hovenier wilde onlangs zijn tuin laten renoveren. Bij een architect had hij hiervoor al een compleet plan laten maken. Onze collega, die de tuin van deze klant al jaren in onderhoud heeft, had in die periode zelf geen capaciteit om deze renovatie uit te voeren. Daarom belde hij ons op met de vraag of wij deze tuin wilden renoveren, op voorwaarde dat hij na de aanleg het onderhoud weer mocht uitvoeren. Elkaar wat gunnen en klanten blij maken, dat is het allermooiste aan samenwerken met elkaar.”

beeld Hoveniersbedrijf Minderhoud

Altijd leven

Mooie bijkomstigheid van zulke samenwerkingen is volgens Mark dat zijn werkdagen veel afwisseling bieden. Ook de opkomst van technologie in de tuin zorgt voor leven in de brouwerij. „Steeds meer klanten ontdekken het gemak van apps waarmee je vanaf je smartphone of tablet van alles kunt regelen. Ook voorzieningen om je tuin onderhoudsvriendelijker te maken, zoals een beregeningsinstallatie of een maairobot, zien we steeds vaker. Wat dat betreft zijn de ontwikkelingen net als de tuin zelf: het staat nooit stil, er zit altijd leven in.”