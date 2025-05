„Bij ons is alles op keukengebied mogelijk”

Keukenstudio Regio Oost bestaat bijna 32 jaar. De laatste anderhalf jaar is het bedrijf in handen van Henk Jan Haasse. Zijn team is klein, waardoor zijn mensen elkaar en hun klanten goed kennen, vertelt hij. „Niemand is bij ons een nummer: medewerkers niet en klanten ook niet. We werken met eigen monteurs, waardoor we alles in eigen beheer hebben en precies weten wat we doen.”

Een van zijn medewerkers is verkoop- en marketingadviseur Matthijs Kreijkes. „Ik vind het mooi om bezoekers die allemaal eigen wensen en visies hebben, vanaf het moment van binnenkomen tot en met de oplevering te helpen en te ontzorgen”, zegt hij.

Een medewerker van Keukenstudio monteert een keuken bij een klant. beeld Keukenstudio Regio Oost

Sommigen weten precies wat ze willen, vertelt hij verder. „Anderen laten zich verrassen. En er zijn ook mensen die zeker weten dat ze een keuken in zwart-wit willen en toch met een heel ander ontwerp naar huis gaan, omdat ze verrast werden door wat wij allemaal bieden.”

Veel keuzemogelijkheden

De keuzemogelijkheden zijn dan ook zeer groot. De sfeervol ingerichte showroom laat een heleboel opties zien. Met name landelijke keukens zijn goed vertegenwoordigd. Dat komt omdat die bij de doelgroep in de smaak vallen, vertelt Matthijs. Indien gewenst nemen verkoopadviseurs uitgebreid de tijd voor een gesprek. Alle keuzes rond kleuren, maten, accessoires en apparatuur komen daarin aan de orde. „Echt alles is mogelijk, omdat we met eigen meubelmakers werken die maatwerk kunnen leveren.”

Het adviesgesprek mondt uit in een duidelijk 3D-ontwerp dat het team op een groot scherm kan laten zien. Feedback kan direct verwerkt worden. Matthijs: „We kunnen ook tonen hoe diverse opties overkomen: hoekkeuken of eiland, bijvoorbeeld. Wit of crème.”

Als het ontwerp is goedgekeurd, komen de medewerkers van Keukenstudio de keuken op locatie opmeten. Daarna gaan ze bestellen en monteren. „Bij de oplevering hoeft de klant alleen een doekje over het aanrechtblad te halen, voor de rest is hij helemaal ontzorgd”, belooft Henk Jan.

Keukeneiland. beeld Keukenstudio Regio Oost

Uitstekende service

Mocht er eens iets niet in één keer goed zijn, dan pakt Keukenstudio het zo snel en goed mogelijk op. „Onze service en communicatie” zijn uitstekend, vertelt de eigenaar. „Kijk maar op reviewsites. We stoppen pas als een klant zegt: ‘Wat ontzettend mooi. Precies zoals we het bedacht hadden’.”