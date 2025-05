Tweehonderd rij-examens Leiden verplaatst om NAVO-top

Het gaat voornamelijk om de examens B en BE, dus die voor autorijbewijzen en die voor rijden met zwaardere aanhangers. De brommerexamens gaan wel door, omdat daarvoor voldoende examenroutes overblijven.

Eerder liet het CBR nog weten dat de examens in de regio rond Den Haag gewoon door konden gaan. „We houden de ontwikkelingen per week in de gaten en sturen bij als dat nodig is”, zegt het instituut. Een woordvoerster legt uit dat het CBR zich aanpast mochten er nog meer wegafsluitingen bijkomen.

Het CBR adviseert mensen die theorie-examen moeten doen op een locatie in de Randstad in de week van de top om reisinformatie goed in de gaten te houden en op tijd van huis te vertrekken. Waar nodig kan een examen worden verplaatst of verzet.