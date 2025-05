Spanje: nog enkele dagen nodig om oorzaak stroomstoring te vinden

Ze opperde dat de storing mogelijk veroorzaakt kan zijn door zonnepanelen in het zuidoosten van Spanje, die voor een onbalans in het elektriciteitsnet zorgden. Netbeheerder Red Eléctrica had deze mogelijkheid ook al aangegeven. De minister hield wel een slag om de arm. „Het is voorbarig onverantwoordelijk en simplistisch om de zonnepanelen als oorzaak van de storing aan te wijzen”, aldus Aagesen.

Volgens de Spaanse weerdienst AEMET is de storing niet veroorzaakt door een atmosferisch fenomeen. De stroomuitval begon afgelopen maandagmiddag. Pas in de loop van dinsdag functioneerde de stroomvoorziening weer overal.