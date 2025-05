Lancering langverwachte game GTA VI uitgesteld tot mei 2026

Rockstar Games maakt in de verklaring excuses. „Het spijt ons heel erg dat dit later is dan jullie verwachtten”, aldus het bedrijf. „Bij elk spel dat we hebben uitgebracht, was het doel altijd om te proberen jullie verwachtingen te overtreffen, en Grand Theft Auto VI vormt daarop geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om het kwaliteitsniveau te leveren dat jullie verwachten en verdienen.”

In GTA-games kunnen spelers zich vrij bewegen, met wapens schieten, voertuigen stelen en opdrachten uitvoeren. Het eerste deel van de serie verscheen in 1997. GTA V was het laatste deel dat uitkwam, in 2013.

De nieuwe game speelt zich af in de fictieve stad Vice City, die is gebaseerd op Miami. De trailer van het spel verscheen in december 2023. Toen werd bekend dat het spel in 2025 zou uitkomen. Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat Take-Two Interactive, het moederbedrijf van Rockstar, bekendmaakte dat het spel in de herfst van dit jaar zou verschijnen. Die datum wordt nu dus naar achteren geschoven.