Onbezorgd op vakantie met een huurauto

Boek je huurauto vanuit Nederland

Wie slim is, regelt de gewoon al vanuit Nederland. Ja, het is soms goedkoper om op je bestemming iets lokaal te regelen, maar probeer daar maar eens een duidelijke afspraak te maken als de taal niet helemaal lekker loopt. Boek je via een Nederlandse site, dan kun je alles rustig doorlezen en weet je waar je aan toe bent. Soms wordt al om gegevens zoals je rijbewijsnummer gevraagd. Scheelt je straks weer tijd bij de balie. Je kunt beter vanuit Nederland even een avondje achter je pc of laptop kruipen, zodat je zeker weet dat alles goed geregeld is.

Ga voor een verhuurder die alles inclusief aanbiedt

Let goed op welke verhuurder je kiest voor een . Sommige bedrijven proberen je aan de balie nog allemaal extra verzekeringen aan te smeren. Niet zo gezellig als je net wil beginnen aan je vakantie. Handiger is het om te boeken bij een partij die alles inclusief aanbiedt. Dat betekent dus geen verrassingen en vooral geen gezeur over schade aan glas of banden.

Slim boeken scheelt dagen huur

Nog een tip die je zomaar een dag huur kan schelen. Let goed op hoe je de huurperiode boekt. Huur je een auto vanaf 13:30 uur, zorg dan dat je hem precies een week later ook weer om 13:30 uur inlevert. Heb je hem pas om 16:00 uur teruggebracht, dan rekenen ze er vrolijk een extra dag bij. Lekker makkelijk verdienen, maar zonde van je geld.

Zorg voor een creditcard

Zorg er trouwens voor dat je een creditcard bij de hand hebt. Zonder kom je bij veel verhuurders gewoon niet verder. De kaart is hun zekerheidje voor eventuele schade of boetes. Geen creditcard? Misschien toch maar eens overwegen, scheelt je een hoop gedoe.

Kies de juiste auto

Kies niet de allerkleinste auto omdat die toevallig goedkoop is. Je wil niet met vier man en vijf koffers in een koekblik gepropt zitten. En reken er maar niet op dat je daar ter plekke gratis een upgrade voor krijgt, eerder een dure. Een iets grotere, sterkere auto kan trouwens ook best slim zijn, zeker als je bergen ingaat. Die kleine motortjes worden daar helemaal gek van en je verbruikt dan juist meer brandstof.

Let op bij het ophalen en terugbrengen

Neem bij het ophalen en inleveren van de auto ook echt even de tijd om alles goed te controleren. Maak foto's van eventuele schade. En lever de auto bij voorkeur tijdens kantooruren in. Buiten die tijden kan er ineens van alles mis zijn en daar kun je dan niks meer tegen doen.