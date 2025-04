Kraft Heinz, dat ook merken als De Ruijter, Honig en Roosvicee heeft, verwacht nu dat de verkopen 1,5 tot 3,5 procent omlaaggaan, tegenover een eerdere prognose van vlakke resultaten tot een daling van 2,5 procent. Ook de verwachte operationele winst is naar beneden bijgesteld.

„In deze onzekere tijden blijven we ons richten op wat we kunnen beïnvloeden en doen we de nodige investeringen om via onze geliefde merken kwaliteit, smaak en waarde te bieden aan onze consumenten”, zei topman Carlos Abrams-Rivera in een toelichting op de kwartaalcijfers. De omzet daalde voor het zesde opeenvolgende kwartaal.