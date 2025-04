Sinds de originele K3-leden in maart reünieshows aankondigden, is de vraag naar kaarten enorm. In maart werden al binnen no-time 300.000 tickets verkocht. Maandag gingen tickets voor extra shows in de verkoop en is de kaartverkoop voorbij de grens van 500.000 tickets gegaan.

De eerste show van de reeks reünieconcerten staat gepland op 3 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen. In Nederland vindt het eerste optreden plaats op 2 april, in Rotterdam Ahoy.