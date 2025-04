De oude vlaggen bestonden uit kleuren, zoals geel, rood en paars. Die moesten duidelijk maken dat het water onveilig was, of bijvoorbeeld vervuild. De kleuren blijven hetzelfde, maar de icoontjes moeten de boodschap verduidelijken. Ook staat onderaan de vlag de waarschuwing in tekst.

De eerste nieuwe vlag wordt om 11.30 uur gehesen door de Haagse wethouder Arjen Kapteijns. Het is de bedoeling dat deze zomer op vrijwel alle stranden en binnenlandse zwemplekken de nieuwe vlaggen wapperen, aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland. De aanpassingen op websites en flyers kunnen langer duren.

Het Strand Veilig is een samenwerking van de Reddingsbrigade met onder meer de Nationale Raad Zwemveiligheid.