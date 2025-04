Over de oorzaak van de stroomstoring die het grootste deel van Spanje en buurland Portugal heeft getroffen is nog geen overtuigende informatie, zei de Spaanse premier Pedro Sanchez verder in een toespraak tot de natie, die live werd uitgezonden.

Volgens hem zijn er geen problemen met de openbare veiligheid. Betaalsystemen en digitaal bankieren zouden normaal werken. Sanchez riep burgers wel op telefoons verantwoordelijk te gebruiken en alleen kort te bellen, omdat de telecommunicatie nog zwaar is verstoord. Ook verzocht hij het reizen te beperken. Sowieso ligt een deel van het treinverkeer nog plat, vooral dat over langere afstanden.