Het lijkt nauwelijks op een klaslokaal. Alleen de schoolbankjes, geschonken door het kinderfonds van de Verenigde Naties, doen vermoeden dat hier af en toe ook wordt lesgegeven. Maar verder staat de ruimte vol met jerrycans, zakken en zelfs een kruiwagen.

Noodgedwongen. Want dit klaslokaal is een van de weinige veilige plekken in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Hier is het bendegeweld dat het straatarme land al maandenlang teistert nog niet doorgedrongen. En dus doet deze ruimte ook dienst als opvangplek. Niet alleen voor schoolkinderen, maar ook voor ouders die hier even weg kunnen zijn van de chaos en anarchie die in de rest van de stad heersen.

En dus kan deze jongen hier even rustig zijn huiswerk maken. Zolang het duurt. Want niemand kan garanderen dat gewapende groepen deze plaats niet ontdekken en er dood en verderf zaaien. De Haïtiaanse overheid staat vrijwel machteloos en ook de inzet van buitenlandse politieagenten kan het tij vooralsnog niet keren.