De netbeheerders van beide landen zoeken naar de oorzaak, aldus de Portugees. De Portugese premier Luis Montenegro had kort daarvoor al gemeld dat er geen aanwijzingen zijn dat een cyberaanval de oorzaak was van de stroomstoring. Een Portugese minister had dat eerder niet uitgesloten, maar ook benadrukt dat het nog te vroeg was voor duidelijkheid.

De Portugese netbeheerder REN zei al wel dat de storing is ontstaan in Spanje en overgesprongen naar het gekoppelde Portugese netwerk. De REN wees op extreme temperatuurverschillen in het binnenland van Spanje, waardoor er abnormale schommelingen ontstonden in hoogspanningskabels.