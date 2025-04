Laatste dagen om oud ”vijfje” en ”geeltje” in te wisselen voor euro’s

Het gaat om twee uitvoeringen van het groene vijfguldenbiljet met de beeltenis van dichter Joost van den Vondel, uit 1966 en uit 1973, en om het rode 25 guldenbiljet met componist Jan Pieterszoon Sweelinck, uit 1971.

Opmerkelijk genoeg staat het 25 guldenbiljet bekend als geeltje. Dat heeft te maken met de geschiedenis van het 25 guldenbiljet: een oudere variant, die tussen 1860 en 1928 in omloop was, had namelijk een gele kleur.

De drie biljetten die deze week voor het laatst bij De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen worden ingeleverd, waren al vanaf 1 mei 1995 niet meer in omloop. Donderdag vervalt de wettelijke inwisseltermijn van dertig jaar. Wie nog zulke briefjes heeft bewaard, en er toch maar liever harde euro’s voor in de plaats heeft, moet dus opschieten.

Wisselkoers

De centrale bank betaalt voor een briefje van vijf gulden 2,27 euro. Wie een briefje van 25 gulden inlevert, krijgt er 11,34 euro voor terug. Deze bedragen zijn gebaseerd op de officiële wisselkoers bij invoering van de euro in 2002: 1 euro komt overeen met 2,20371 gulden.

Verzamelaars willen voor oude guldenbiljetten soms meer betalen dan DNB ervoor geeft. Jacco Scheper, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren, zegt tegen de NOS dat een biljet dat nog in nieuwstaat verkeert, wel tien tot twintig keer zoveel waard kan zijn.

Verzamelaars willen voor oude guldenbiljetten soms meer betalen dan DNB ervoor geeft

Eerder verloor één ander guldenbiljet definitief zijn waarde. Dat was in 2016. Het betrof het oudere briefje van 100 gulden, waar zeeheld Michiel de Ruyter op staat afgebeeld.

De gulden maakte op 1 januari 2002 plaats voor de euro. Veel mensen ruilden hun munten en biljetten toen om voor euro’s. Toch bleef er nog veel ‘guldengeld’ achter.

Vlak voor de komst van de euro waren er volgens DNB 298 miljoen guldenbiljetten in omloop. Eind 2002 waren 43 miljoen biljetten nog niet ingeleverd. Eind 2024 ging het nog om 34 miljoen briefjes, met een totale waarde van 425 miljoen euro.

54 miljoen euro zijn de nog niet ingeleverde vijfguldenbiljetten en geeltjes waard

Hieronder zijn 9 miljoen vijfguldenbiljetten met Vondel en 3 miljoen geeltjes met Sweelinck, die bij elkaar een waarde hebben van 54 miljoen euro. Die kunnen dus tot 1 mei worden ingeleverd, andere guldenbiljetten nog tot 1 januari 2032.

Wie zijn guldenbiljetten wil omruilen voor euro’s, moet eerst een aanvraag indienen bij DNB. Dat kan digitaal of per post en moet uiterlijk woensdag 30 april gebeuren, meldt een woordvoerder van de centrale bank desgevraagd.

Bij een digitale aanvraag komt DNB binnen twee weken met een reactie. De verwerkingstijd van een poststuk is maximaal 30 dagen. Het daadwerkelijke inleveren van het oude geld kan, na goedkeuring van de aanvraag, op afspraak bij het loket van DNB in Amsterdam.

Opsturen per post is ook mogelijk. DNB vraagt dan om de biljetten in een doorzichtig zakje te verpakken, en dat vervolgens in een stevige envelop te doen. Verzending per post is op eigen risico.

Sinds begin dit jaar, toen DNB een berichtje over de naderende einddatum voor de drie biljetten op zijn website plaatste, ontving de centrale bank ongeveer 3100 aanvragen voor het inwisselen van guldenbiljetten. Dat is inclusief andere coupures dan de drie waarvan de inlevertermijn deze week vervalt, zegt de woordvoerder. In heel 2024 waren er zo’n 3000 inwisselverzoeken. Ingeleverde biljetten worden vernietigd.