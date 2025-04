De media stellen dat kranten, televisiestations en onlinemedia tussen 2015 en 2023 via reclame-inkomsten zijn gesteund. Dit moest zorgen voor positieve berichtgeving over de machthebbers en ondermijning van kritische journalistiek. Orbán heeft zijn greep op de media steeds verder verstevigd sinds zijn aantreden. Meerdere onafhankelijke media zijn opgedoekt of verkocht aan mensen met banden met de regering.

Hongarije staat op de persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen op plek 67 van de 180, een relatief lage notering voor een EU-land. Onafhankelijke media krijgen er volgens de organisatie te maken met overheidsdruk.