Media: China oefent met ‘eigen’ ngo’s invloed uit bij VN

De krant schrijft dat zeker 106 ngo’s zijn geïdentificeerd die in China staan geregistreerd of banden hebben met het land. Ten minste 59 van die organisaties lijken VN-regels te overtreden die moeten voorkomen dat informatie wordt aangedragen door groepen die eigenlijk een verlengstuk zijn van een regering. Tientallen topfiguren van de organisaties zouden ook leidende functies hebben bij de Chinese overheid of de Communistische Partij.

De Chinese belangen zouden door de groepen op allerlei manieren worden behartigd. Zo schetsen ze op bijeenkomsten bij de VN een positief beeld van de situatie in China, bijvoorbeeld op mensenrechtengebied. Groepen die een ander geluid willen laten horen over onderwerpen als de behandeling van Oeigoeren of Tibetanen, worden dan juist tegengewerkt. Activisten verklaren dat ze ook worden lastiggevallen of gefotografeerd terwijl ze bij de VN zijn.

Bij de VN wordt aangegeven dat de beschuldigingen serieus worden genomen. Toch is de accreditatie van dergelijke ngo’s niet ingetrokken. Daarbij zou meespelen dat het gevoelig ligt om onderscheid te maken tussen serieuze en niet-authentieke organisaties. Bovendien behoort China tot de meest invloedrijke landen binnen de internationale gemeenschap.