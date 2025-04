India verwacht forse groei economie ondanks onzekerheden

„Hoewel dit percentage lager is dan in de afgelopen jaren en niet voldoet aan India’s ambities, ligt het grotendeels in lijn met eerdere trends en is het het hoogst onder de grote economieën”, zei de baas van de Indiase centrale bank Sanjay Malhotra tijdens een toespraak die zondag werd gepubliceerd.

De handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump drukt wereldwijd flink op de economische groei, voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder deze week. De groei van grote economieën als de Verenigde Staten en China werd door het IMF flink bijgesteld. Het fonds was ook voor Nederland somberder over de groeivooruitzichten.