Enkele honderden mensen bij herdenking Armeense Genocide

Volgens organisator Vahan Avakian was het een mooie bijeenkomst met sprekers, een kranslegging, een minuut stilte en muzikale optredens. De herdenking werd volgens hem door zo’n driehonderd mensen bijgewoond. Op de buitenmuur van de kerk aan de Krom Boomssloot in Amsterdam is in 2018 een gedenksteen geplaatst.

Tussen 1915 en 1917 werden in het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Het Nederlandse kabinet zei deze week dat het de genocide niet zal erkennen en zal blijven spreken over „de kwestie van de Armeense Genocide”.