Tienduizenden langdurig werklozen dupe van kortere WW, zegt CNV

De coalitiepartijen hebben in de voorjaarsnota afgesproken dat de periode waarin mensen een WW-uitkering kunnen krijgen, in 2027 wordt verkort van 24 naar 18 maanden. „Deze maatregel zet 65.000 langdurig werklozen nog sneller financieel klem. Hieronder bevinden zich oudere werknemers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring. De vakbond wil dat het kabinet de plannen intrekt.