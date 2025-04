Oorlogsmonument bij John Frostbrug Arnhem verdwenen

Roelofs weet niet waarom de plaquette is weggehaald. „Ik ga niet speculeren. De realiteit is dat de plaquette er nu niet is”, aldus de wethouder. „Het is onbegrijpelijk dat een plaquette met zo’n historie op zo’n heilige plek er niet meer is. Het is onbegrijpelijk dat mensen zo gewetenloos kunnen zijn. Dit zijn mensen die overal maling aan hebben. Dat hou je niet voor mogelijk.”

De brug over de Rijn is vernoemd naar de Britse luitenant-kolonel die probeerde de brug in handen te houden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Die strijd maakte deel uit van Operatie Market Garden. De geallieerden wilden bruggen in Nederland in handen krijgen om zo door te kunnen stoten naar Duitsland. Maar door onverwacht grote Duitse tegenstand slaagden zij er niet in de Arnhemse brug te veroveren. Ze moesten zich terugtrekken, waarna de regio Arnhem verwoest achterbleef en Nederland boven de grote rivieren nog een oorlogswinter meemaakte.

De brug en de plaquette spelen elk jaar in september een grote rol bij de herdenking van de strijd. „Het is de plek waar we de verloren slag herdenken. Dan staat het vol met Arnhemmers. De brug wordt afgesloten en iedereen staat waardig stil bij de vrijheid”, zegt Roelofs. Volgens de wethouder was de plaquette goed vastgemaakt. „Hij is er helemaal uitgesloopt. Hier moet wel een plan achter hebben gezeten.”