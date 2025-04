Fastfashionsite Shein verhoogt prijzen in aanloop naar heffingen

Onlinewinkels als Shein en Temu worden geconfronteerd met forse importheffingen op veel van hun producten. Dat komt door de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om een vrijstelling af te schaffen voor kleine pakketten afkomstig van het Chinese vasteland en Hongkong. Exporteurs hebben de afgelopen jaren flink geprofiteerd van die speciale vrijstelling die op 2 mei afloopt, waardoor zendingen onder de 800 dollar zonder invoerrechten het land mochten binnenkomen.

Populaire verzorgingsproducten werden bij Shein in de afgelopen dagen gemiddeld ruim 51 procent duurder. Bij dameskleding ging het om een gemiddelde verhoging van 8 procent. Voor huis- en keukenproducten en speelgoed was de gemiddelde stijging ruim 30 procent.

Vorige maand en deze maand profiteerden Shein en Temu nog flink van de verhoogde importheffingen, omdat Amerikaanse consumenten juist veel spullen zoals huishoudelijke apparaten en make-upkwasten hadden ingeslagen. De maand maart was voor Shein een van de beste van de afgelopen twaalf maanden.

In februari meldde Bloomberg dat Shein enkele van zijn belangrijkste kledingleveranciers in China had gevraagd om nieuwe productiecapaciteit op te zetten in Vietnam, om zo de impact van de Amerikaanse heffingen te verzachten.