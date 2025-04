Bij Costa Rica gevonden wrakken waren Deense slavenschepen

Het ging om de slavenschepen Fridericus Quartus en Christianus Quintus, die volgens historische bronnen in 1710 voor de kust van Midden-Amerika vergingen, aldus het museum. De Fridericus Quartus werd in brand gestoken, terwijl de Christianus Quintus in de branding verging nadat de ankerlijn was doorgesneden.

„Jarenlang werd gedacht dat het piratenschepen waren. Maar toen Amerikaanse maritieme archeologen in 2015 gele bakstenen in een van de wrakken vonden, rezen er nieuwe vragen over de geschiedenis van de schepen”, aldus het museum, dat toevoegde dat het feit dat het om slavenschepen gaat „niet alleen van groot belang is voor de lokale bevolking, maar ook voor de geschiedenis van Denemarken”.