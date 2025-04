Pakistan doodt ruim vijftig militanten die uit Afghanistan kwamen

„Inlichtingenrapporten wijzen erop dat deze groep terroristen specifiek infiltreerde in opdracht van hun ‘buitenlandse meesters’ om belangrijke terroristische activiteiten te ondernemen in Pakistan”, aldus het leger.

Volgens Islamabad krijgen de militanten steun van aartsrivaal India. Zaterdag werden minstens twee Pakistaanse soldaten gedood tijdens een operatie tegen militanten in dezelfde regio, waarvandaan in het verleden aan al-Qaeda en de Afghaanse taliban gelieerde islamisten opereerden.

Sinds de Afghaanse taliban in 2021 Kaboel veroverden, is het onrustig in Pakistan. De afgelopen maanden voerden Pakistaanse taliban (TTP) hun aanslagen tegen Pakistaanse ordediensten op.