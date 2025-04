Stralend lenteweer deze week, met donderdag lokaal 25 graden

De dagen ervoor wordt het elders in het land tussen de 19 en 23 graden, blijft het droog en zijn er maar weinig wolken te zien, aldus Weeronline. Donderdag wordt het mogelijk 25 graden in het zuidoosten en in de rest van het land 22 tot maximaal 24 graden.

In de loop van donderdagmiddag verandert de wind van richting, meldt het weerbureau. Waar die eerst uit het noordoosten kwam, draait deze naar het noordwesten, met vochtigere lucht als gevolg. Het weer koelt richting het weekend af, er verschijnen meer wolken en ook neemt de kans op een bui toe.