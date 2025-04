Vrouw raakt gewond door schietpartij in Dordrecht

Een 44-jarige vrouw uit Rotterdam is zaterdagavond gewond geraakt door een schietpartij in Dordrecht. Het schietincident gebeurde rond 23.40 uur in de buurt van de Prunuslaan en Rozemarijnstraat in de wijk Dubbeldam, meldt de politie. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.