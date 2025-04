Verdachte (19) meldt zich na schietincident in Dordrecht

Een 19-jarige man heeft zich bij de politie in Dordrecht gemeld nadat daar zaterdagavond was geschoten aan de Prunuslaan. Een 44-jarige vrouw raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis, maar ze was nog wel aanspreekbaar. De verdachte meldde zich zondagochtend op een politiebureau en is aangehouden.