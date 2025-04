Koning Willem-Alexander is 58 jaar geworden

De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Doetinchem. Willem-Alexander heeft daar niet laten weten of hij zijn verjaardag zondag zelf nog gaat vieren.

De koning blikte zaterdag terug op een „fantastische dag” in Doetinchem. De activiteiten begonnen ruim een uur later dan normaal om de uitvaart van de paus. Voorafgaand aan Koningsdag stond Willem-Alexander in een videoboodschap nog even stil bij diens overlijden. „De gemeenschapszin van paus Franciscus is ook een kenmerk van Koningsdag”, zei hij. „Dit is des te belangrijker in deze tijd van spanningen en onzekerheden in de wereld om ons heen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid zijn niet vanzelfsprekend.”

Koning Willem-Alexander werd op 27 april 1967 in Utrecht geboren als eerste kind van prinses Beatrix en prins Claus. In 2002 trouwde hij met Máxima, sinds 2013 is hij koning.