Stikstofplannen bieden nog te weinig houvast, vindt VNG

Het blijft volgens VNG onduidelijk of en wanneer de vergunningverlening van het slot af kan. „Hoe langer we wachten, hoe langer de onzekerheid bij inwoners, gemeenten en ondernemers blijft.” Donderdag wees het IPO, de koepelorganisatie van provincies er ook al op dat er wegens de stikstofproblematiek geen vergunningen kunnen worden afgegeven, bijvoorbeeld voor huizenbouw of dijkversterking.

VNG bepleit een „juridisch houdbaar pakket maatregelen voor natuurherstel én emissiereductie. Dit kan bijdragen aan het op gang brengen van de vergunningverlening en daarmee weer perspectief bieden voor boeren, woningzoekenden en bedrijven”.