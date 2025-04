Onderwegpas moet reizen in OV toegankelijker maken voor minima

Het kabinet gaat zich sterk maken voor een landelijke reispas waarmee mensen met een laag inkomen gratis of met korting in daluren met het openbaar vervoer kunnen reizen. Betrokkenen kunnen hiermee zowel met de trein, bus, tram als metro reizen, melden minister Barry Madlener en staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur, PVV) in een Kamerbrief over de klimaatmaatregelen.